Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 16: Der Anschlag
41 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Am 20. Juli 2004 erschüttert eine gewaltige Explosion ein Hotel in Nashville, Tennessee. Auf einem Parkplatz auf dem Gelände stoßen die Beamten auf ein Auto, in dem ein Sprengsatz gezündet wurde. Neben dem Wagen liegt eine Leiche. Wurde der Mann gezielt ermordet oder ist die Bombe aus Versehen explodiert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren