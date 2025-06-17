Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Der Anschlag

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 16vom 17.06.2025
Der Anschlag

Der AnschlagJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 16: Der Anschlag

41 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12

Am 20. Juli 2004 erschüttert eine gewaltige Explosion ein Hotel in Nashville, Tennessee. Auf einem Parkplatz auf dem Gelände stoßen die Beamten auf ein Auto, in dem ein Sprengsatz gezündet wurde. Neben dem Wagen liegt eine Leiche. Wurde der Mann gezielt ermordet oder ist die Bombe aus Versehen explodiert?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 4 Staffeln und Folgen