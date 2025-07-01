Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 20: Dunkle Prophezeiung
41 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Am 19. Juni 2004 verschafft sich die Polizei Zutritt zum Haus von Familie Kaneko in Idaho. Sowohl Laura als auch Lorraine Kaneko wurden seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen, weshalb Sorge um das Wohlergehen der beiden Frauen besteht. In der mit Müll übersäten Unterkunft stoßen die Beamten schließlich auf die Leichen von Mutter und Tochter. Doch wie konnte es so weit kommen?
