Unforgettable

Der Mann im Wald

Staffel 1Folge 22
Der Mann im Wald

Unforgettable

Folge 22: Der Mann im Wald

42 Min.Ab 12

In Syracuse wird eine Mädchenleiche gefunden. Als ein Kollege Carrie und Al eine Skizze des Tatverdächtigen schickt, erkennt Carrie den Mörder ihrer Schwester Rachel wieder, den sie schon so lange sucht. Also begeben sich Al und Carrie in ihre gemeinsame Vergangenheit. Bald haben sie den Mann gefunden, den alle für den vermeintlichen Mörder halten. Als die Situation eskaliert und er Carrie entführt, beginnt für sie ein höllischer Trip in ihre Kindheit ...

