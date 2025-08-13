Doppelter SeitenwechselJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 13: Doppelter Seitenwechsel
47 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 6
Brendan hat im Jahr 1996 ein Haus in Brunswick als Anlageobjekt gekauft. Anders als ursprünglich gedacht, wohnt er jetzt dort gemeinsam mit seinem Partner James. Doch als Anwalt wünscht er sich ein Zuhause in einer nobleren Gegend, in der er seine Kanzlei fortführen kann. Andrew zeigt dem Paar drei attraktive Immobilien und James, der anfangs gegen einen Umzug war, gerät jetzt ins Wanken. Kann Neale mit einem Umbau beide überzeugen, in ihrem neurenovierten Heim zu bleiben?
