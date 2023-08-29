Der australische Traum?Jetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 5: Der australische Traum?
49 Min.Folge vom 29.08.2023Ab 6
Brendon findet, dass er und seine Frau Michelle den australischen Traum leben. Das Paar bewohnt ein großes Landgrundstück, doch genau das ist Michelles Problem: Sie möchte lieber in Stadtnähe wohnen. Zudem findet sie, dass die Aufteilung des Hauses unpraktisch ist. Neale möchte Michelle beweisen, dass sich ein Umzug nach der Umgestaltung nicht lohnt. Andrews Absichten sind das genaue Gegenteil.
