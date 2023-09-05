Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Weit gereist und schnell gewachsen

sixxStaffel 4Folge 8vom 05.09.2023
Weit gereist und schnell gewachsen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 8: Weit gereist und schnell gewachsen

49 Min.Folge vom 05.09.2023Ab 6

Andrew und Ciara sind vor elf Jahren von Irland nach Australien ausgewandert und haben erst kürzlich ihr drittes Kind bekommen. Kurz danach verstarb Ciaras Schwester und die Familie nahm die verwaiste Tochter bei sich auf. Nun ist das Haus zu klein für sechs Personen und Andrew sucht ein perfektes, neues Zuhause für das Ehepaar und die Kinder. Neale dagegen macht sich an die Arbeit, um in dem ursprünglichen Heim mehr Platz zu schaffen. Wird ihm diese Aufgabe gelingen?

