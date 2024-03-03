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Unsere Hundeschule

Episode 1

sixxStaffel 1Folge 1vom 03.03.2024
Episode 1

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Unsere Hundeschule

Folge 1: Episode 1

47 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12

Das Paar, Louise und Paul, kann mit dem aggressiven Verhalten ihres Cockapoos namens Bear nicht umgehen. Dieser Stress wirkt sich negativ auf ihre Ehe aus, weshalb die beiden auf die Hilfe der erfahrenen Trainer Victoria und Adam hoffen. Zudem wendet sich eine Familie mit ihrem 11-jährigen Chihuahua an die Hundeschule. Die kleine Gina greift gerne andere Hunde an und muss deshalb ständig in einer Sicherheitstasche herumgetragen werden.

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