Unsere Hundeschule
Folge 4: Episode 4
46 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Cockapoo Maggie hat eine Abneigung gegen den Schäferhund Cody. Besitzer John und Diane hoffen, dass die Ausbilder Maggies zickiges Verhalten ändern können. Zudem wenden sich Laura und Dave an die Hundeschule, da ihr Collie Marvin sie regelmäßig beißt. Sie befürchten, dass ihr Haustier auf andere Menschen losgeht und dann eingeschläfert werden muss. Hundetrainerin Jo widmet sich Marvin und versucht zunächst, sein Vertrauen zu gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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