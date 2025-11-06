Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Mit 16 fängt das Leben an

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 140vom 06.11.2025
Mit 16 fängt das Leben an

Mit 16 fängt das Leben anJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 140: Mit 16 fängt das Leben an

44 Min.Folge vom 06.11.2025

Die Lehrerin des Nachbardorfs erkrankt, und Laura darf einspringen. Als diese sich ihren Schülern mit neuer Frisur und neuem Kleid präsentiert, erkennt endlich auch Almanzo, dass aus Laura eine hübsche junge Frau geworden ist. Laura gelingt es, den schlechten Schüler Chad Brewster zum Lernen zu motivieren. Leider taucht Almanzo ausgerechnet in dem Augenblick auf, als Chad gerade an Laura demonstriert, wie Brustatmung funktioniert ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen