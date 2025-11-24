Unsere kleine Farm
Folge 163: Die Waisenkinder (1)
43 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
In einem Goldgräbergebiet will die Familie Cooper ein neues Leben beginnen und ihr Glück versuchen. Doch die Reise endet nach einem Unfall für die Eltern Alvin und Sarah Cooper tödlich. Nun bemüht sich Charles Ingalls, für die beiden Waisenkinder James und Cassandra Adoptiveltern zu finden. Doch dazu müssten die Kinder erst ins staatliche Waisenhaus nach Minneapolis reisen. Das bringt Charles nicht übers Herz: Er hält den Zug auf und nimmt die Kleinen mit nach Walnut Grove.
