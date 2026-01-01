Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Schneesturm im Frühling

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 22
Schneesturm im Frühling

Unsere kleine Farm

Folge 22: Schneesturm im Frühling

47 Min.

Während eines Ausflugs werden die Ingalls von einem Schneesturm überrascht. Sie finden in einer verlassenen Hütte Unterschlupf. Als die Verpflegung zur Neige geht, beschließt Charles, trotz des Unwetters auf die Jagd zu gehen. Währenddessen taucht Marshal Anders auf: Der Polizist ist auf der Suche nach dem Sioux Jack Lame Horse. Als Charles völlig entkräftet im Schnee liegt, wird er in letzter Minute von dem Sioux gerettet. Jack Lame Horse bringt den Erschöpften zu der Hütte ...

