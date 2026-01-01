Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Gründungstag

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 24
Gründungstag

GründungstagJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 24: Gründungstag

47 Min.

Walnut Grove steht kurz davor, seinen Gründungstag zu feiern. Auch bei den Ingalls laufen die Vorbereitungen dazu auf Hochtouren. In den verschiedensten Wettbewerben will man es den Rivalen einmal so richtig zeigen. Im Backwettbewerb ist Mrs. Oleson die hartnäckigste Konkurrentin; beim Holzfällerwettstreit geht es gegen Jim Tyler, den "Bullen der Wälder". Als der Gründungstag anbricht, schlägt schon bald die Stunde der Wahrheit. Für viele kommt alles ganz anders als gedacht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen