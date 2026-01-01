Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Klassensprecherwahl

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 21
Folge 21: Klassensprecherwahl

47 Min.

Klassensprecherwahl in der Schule von Walnut Grove. Drei Schüler stehen für das Amt zur Wahl: Mary Ingalls tritt gegen Nellie Oleson und den etwas langsamen Jungen Elmer Dobkins an. Dass zwei Mädchen als Kandidatinnen aufgestellt wurden, können die Jungs nicht auf sich sitzen lassen: Sie wollen beweisen, dass selbst der "Klassentrottel" ein Mädchen besiegen kann. Aber so einfach, wie sich die Jungs das gedacht haben, ist die Sache dann doch nicht ...

