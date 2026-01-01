Unsere kleine Farm
Folge 23: Goldsucher unterwegs (2)
42 Min.
Die Ingalls und ihre Freunde, die Edwards, versuchen ihr Glück in den Lagern der Goldwäscher. Doch die Menschen dort interessiert nur Gold. Charles Ingalls glaubt schon bald, einen Fehler gemacht zu haben, als er hierher gezogen ist. Doch schließlich packt auch ihn das Goldfieber. Aber schneller als er denkt wird er auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Ein Einsiedler teilt seiner Tochter Laura ein Geheimnis mit - und bezahlt dafür mit dem Leben ...
