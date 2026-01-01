Unsere kleine Farm
Folge 22: Mary (2)
Mary ist erblindet. Nach einer Phase der Apathie bringt Charles sie in eine Blindenschule. Hier soll in erster Linie das Selbstmitleid der Erblindeten bekämpft werden. Schließlich wird Mary die beste Schülerin, mit Hilfe der Blindenschrift lernt sie sogar lesen. Der ebenfalls blinde Lehrer Adam Kendall und Mary sind sich sehr zugetan. Als Adam beschließt, in Winoka eine eigene Blindenschule zu eröffnen, macht er Mary ein Angebot: Sie soll als Lehrerin an seine Schule mitkommen.
