Unsere kleine Farm
Folge 140: Mit 16 fängt das Leben an
44 Min.Folge vom 06.11.2025
Die Lehrerin des Nachbardorfs erkrankt, und Laura darf einspringen. Als diese sich ihren Schülern mit neuer Frisur und neuem Kleid präsentiert, erkennt endlich auch Almanzo, dass aus Laura eine hübsche junge Frau geworden ist. Laura gelingt es, den schlechten Schüler Chad Brewster zum Lernen zu motivieren. Leider taucht Almanzo ausgerechnet in dem Augenblick auf, als Chad gerade an Laura demonstriert, wie Brustatmung funktioniert ...
