Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 24
Folge 24: Er liebt mich, er liebt mich nicht (2)

44 Min.Ab 6

Die Beziehung zwischen Almanzo und Laura ist nach wie vor äußerst frostig. Almanzo wohnt nun in der Stadt, wo er heimlich für einen Händler schuftet, um den fehlenden Betrag für das Haus zusammenzubringen, in dem die neue Blindenschule unterkommen soll. Als Laura sieht, wie Almanzo auf der Straße einem Saloonmädchen den Rücken streichelt, ist sie todunglücklich. Doch dann erkrankt Almanzo schwer: Durch seine Schufterei hat er sich eine schlimme Lungenentzündung geholt.

SAT.1 GOLD
