Unsere kleine Farm
Folge 166: Die neue Nellie (2)
44 Min.Folge vom 25.11.2025
Niemand in Walnut Grove hätte es für möglich gehalten, aber Nancy, die Adoptivtochter von Mr. und Mrs. Oleson, ist noch hinterhältiger und gemeiner als deren leibliche Tochter Nellie, die nach New York gegangen ist. Nancys Mitschüler wollen ihr eine Lektion erteilen und veranstalten einen Bazar. Dabei soll Nancy in einer Spielbude als Meerjungfrau auftreten. So schlau Nancy sonst auch ist, diesmal merkt sie zu spät, dass sie damit zum Gespött ihrer Mitschüler wird.
