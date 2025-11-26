Unsere kleine Farm
Folge 168: Der schwarze Gelehrte
47 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Weil Dr. Baker in Walnut Grove zu viel zu tun hat, beschließt er, seine Praxis mit einem zweiten Arzt zu teilen. Auch seine Patienten haben nichts dagegen - zunächst. Doch dann erfahren sie, dass der neue Arzt ein Farbiger ist. Obwohl Dr. Caleb Ledoux hoch qualifiziert ist, wird er von den Bürgern der Stadt abgelehnt. Sogar Dr. Baker ist gegen Vorurteile nicht gefeit. Aber schließlich müssen auch die schärfsten Kritiker einsehen, dass Dr. Ledoux seine Kunst beherrscht ...
