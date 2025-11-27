Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Die Bildungsreise

SAT.1 GOLD
Staffel 8
Folge 169
vom 27.11.2025
Die Bildungsreise

Unsere kleine Farm

Folge 169: Die Bildungsreise

46 Min.
Folge vom 27.11.2025
Ab 12

Um einen speziellen Collegekurs zu besuchen, unternimmt Laura eine längere Reise, auf der sie auch ihre Schwägerin Eliza Jane besucht. Die Bildungsreise wird problematisch, als ihr Lehrer Professor Woestehoff Laura deutlich zu verstehen gibt, dass ihre Zensuren davon abhängen, wie weit sie auf seine Annäherungsversuche eingeht. Aber damit nicht genug. Schließlich findet sich Laura auch noch in einem Dreiecksverhältnis zwischen Eliza Jane und zwei Männern wieder ...

Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

