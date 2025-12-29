Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neuankömmlinge

SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 22
Folge 22: Neuankömmlinge

46 Min. Ab 6

Das Leben von Mr. Edwards und das der Wilders erlebt ziemliche Veränderungen. Schuld daran sind zwei Fremde, die in Walnut Grove auftauchen: Matthew, Isaiah Edwards' "Pflegekind", ist schockiert und überfordert, als sein Vater Philip Rogers ankommt. Dieser bittet den Jungen um Vergebung, weil er ihn einst einfach ausgesetzt hatte. Der zweite Fremde ist der weltberühmte Schriftsteller Sherwood Montagne. Plötzlich schnuppern die Kleinstädter einen Hauch von großer weiter Welt ...

SAT.1 GOLD
