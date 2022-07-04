Für Aktive: Mischlingshündin AlvaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 13: Für Aktive: Mischlingshündin Alva
2 Min.Folge vom 04.07.2022
Mischlingshündin Alva stammt aus Rumänien und ist circa ein Jahr alt. Sie ist vielleicht anfangs etwas ängstlich und schüchtern, aber mit ein bisschen Geduld ist sie sehr verträglich. Außerdem kommt sie gut mit anderen Hunden zurecht und ist fit und sportlich. Kontakt unter Tierschutzverein Alsfeld u.U.e.V. Telefon: 06631 2800
