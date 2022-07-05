Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14vom 05.07.2022
Folge 14: Für große Familien: Lebensfrohe Katze Madelin

2 Min.Folge vom 05.07.2022

Die aktive und sehr verschmuste Katze Madelin sucht ein schönes Zuhause. Sie benötigt keinen besonderen Pflegebedarf, liebt viel Action und kommt gut mit Kindern und andere Artgenossen sowie katzenfreundlichen Hunden zurecht. Durch ein früheres Ereignis ist ihr linkes Bein dauerhaft mit einer Schraube fixiert. Kontakt unter Streunerglück e.V. Telefon: 0176/81103851, Mail: kontakt@streunerglueck.de

