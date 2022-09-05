Für Hundeerfahrene: Der Kaukasische Owtscharka BrutusJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 21: Für Hundeerfahrene: Der Kaukasische Owtscharka Brutus
2 Min.Folge vom 05.09.2022
Der 2-jährige Kaukasische Owtscharka Brutus klettert und buddelt gerne. Er sucht ein neues Zuhause bei hundeerfahrenen Personen mit eingezäuntem Grundstück. Kontakt: Tierheim Freital, Tel. 0351/64 13 222
