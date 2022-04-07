Ein echtes Energiebündel: Husky-Mischling ClydeJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 4: Ein echtes Energiebündel: Husky-Mischling Clyde
2 Min.Folge vom 07.04.2022
Freundlich, aktiv und umgänglich: Der zwei Jahre alte Husky-Mischling Clyde wäre der perfekte Partner für sportliche Menschen, die viel und gerne Joggen oder Radfahren. Er kennt die Grundkommandos, müsste aber noch einiges lernen. Kontakt unter Telefon: 035608 40124.
