Unsere Tierheimtiere des Monats

Hund mit zwei Gesichtern: Jagdterrier Dino

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 1 vom 03.04.2023
Hund mit zwei Gesichtern: Jagdterrier Dino

Hund mit zwei Gesichtern: Jagdterrier DinoJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 1: Hund mit zwei Gesichtern: Jagdterrier Dino

2 Min.Folge vom 03.04.2023

Im Haus ist er lieb und verschmust, draußen an der Leine neigt er zum Pöbeln – Jagdterrier Dino ist ein Hund mit "zwei Gesichtern". Durch eine frühere Schussverletzung hat er Schrotkugeln in seinen Beinen, die ihn aber nicht stören. Dino ist sehr auf seine Bezugspersonen fixiert und sucht ein neues Zuhause bei Menschen, die bereits Erfahrung mit Jagdhunden haben. Nicht geeignet ist er für Haushalte mit kleinen Kindern oder Kleintieren. Kontakt: TSV Iserlohn, Tel.: 02371 / 412 93

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

