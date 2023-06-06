Für Hundeerfahrene: Australian Shepherd SammyJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 10: Für Hundeerfahrene: Australian Shepherd Sammy
2 Min.Folge vom 06.06.2023
Der 5-jährige Sammy ist etwas unsicher und hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Er ist aber auch sehr gelehrig, wissbegierig und sehr aktiv. Er ist für hundeerfahrene, einzelne Personen oder Paare ohne Kinder geeignet. Mit anderen Hunden verträgt er sich gut. Kontakt: Tierheim Königwiese, Tel.: 0160/94469421
