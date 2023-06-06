Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für Hundeerfahrene: Australian Shepherd Sammy

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 10 vom 06.06.2023
Für Hundeerfahrene: Australian Shepherd Sammy

Folge 10: Für Hundeerfahrene: Australian Shepherd Sammy

Folge vom 06.06.2023

Der 5-jährige Sammy ist etwas unsicher und hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Er ist aber auch sehr gelehrig, wissbegierig und sehr aktiv. Er ist für hundeerfahrene, einzelne Personen oder Paare ohne Kinder geeignet. Mit anderen Hunden verträgt er sich gut. Kontakt: Tierheim Königwiese, Tel.: 0160/94469421

