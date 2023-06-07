Lieb und verschmust: Europäisch-Kurzhaar-Katze SandraJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 11: Lieb und verschmust: Europäisch-Kurzhaar-Katze Sandra
2 Min.Folge vom 07.06.2023
Die Europäisch-Kurzhaar-Katze Sandra ist ungefähr zwei Jahre alt und sucht ein liebevolles Zuhause. Sie ist sehr verschmust, kann aber manchmal auch zickig sein. Sie ist besonders geeignet für Familien mit größeren Kindern und ist auch mit anderen Katern verträglich. Mit anderen Katzen kommt sie nicht immer so gut zurecht. Kontakt: Arche Noah Tierhilfe, Tel.: 08364/ 986327
