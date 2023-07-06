Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Cooler Kumpel: Mischling Tammo

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 16vom 06.07.2023
Cooler Kumpel: Mischling Tammo

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 16: Cooler Kumpel: Mischling Tammo

2 Min.Folge vom 06.07.2023

Mischlings-Rüde Tammo ist sportlich, lebensfroh und witzig, kann an manchen Tagen aber auch etwas grantig sein. Er ist ein eigenständiger Charakter und braucht Menschen, die ihn annehmen, wie er ist. Tammo ist geeignet für sportliche, agile Menschen, die einen Begleiter für ihre Touren durch die Natur suchen. Kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben. Mit anderen Hunden kommt er gut klar. Kontakt: Streunerglück e.V., Tel.: 0160 / 93 77 63 07, E-Mail: kontakt@streunerglueck.de

