Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 17: Lieb und lernwillig: Mischling Cleo
2 Min.Folge vom 07.08.2023
Mischling Cleo ist sehr freundlich, anhänglich, kuschelig und äußerst lernwillig. Sie tut alles, um von Menschen ins Herz geschlossen zu werden. Lange Spaziergängen würden der sportlichen Cleo gefallen. Sie ist geeignet für Familien mit größeren Kindern, Paare oder Einzelpersonen. Mit anderen Hündinnen versteht sie sich, vor Rüden hat Cleo aber Angst. Kontakt: Initiative Karpatenstreuner e.V., Tel.: 0171 / 885 58 91
