Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Alabai Floh: Verschmuster Rüde mit Beschützerinstinkt

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 26vom 10.10.2023
Alabai Floh: Verschmuster Rüde mit Beschützerinstinkt

Alabai Floh: Verschmuster Rüde mit BeschützerinstinktJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 26: Alabai Floh: Verschmuster Rüde mit Beschützerinstinkt

2 Min.Folge vom 10.10.2023

Floh ist ein Alabai und ein typischer Herdenschutzhund. Er ist beschützerisch aber auch sehr verschmust, verspielt und neugierig. Er hat einen Impfschaden, weshalb er keine weiteren Impfungen erhalten darf. Am besten wäre für ihm ein Leben bei einer Familie mit großen Kindern mit Haus und Garten. Mit Katzen verträgt er sich nicht und mit Hündinnen aber schon. Kontakt: Unsere Glücksfelle, Tel.: 0162 / 882 91 19

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 2 Staffeln und Folgen