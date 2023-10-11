Zum Inhalt springenBarrierefrei
Freundliche Fundkatze Lola auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 27vom 11.10.2023
Folge 27: Freundliche Fundkatze Lola auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause

2 Min.Folge vom 11.10.2023

Fundkatze Lola ist sehr freundlich, verspielt und liebt Freigang. Sie ist sehr verträglich und kommunikativ mit Artgenossen und Menschen. Früher hatte Lola epileptische Anfälle, aber seitdem sie mit Medikamenten eingestellt ist, nicht mehr. Sie ist geeignet für jeden, der bereit ist ihr Medikament zweimal täglich zu verabreichen. Kontakt: Tierheim Forcheim, Tel.: 09191 66368

SAT.1 GOLD
