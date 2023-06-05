Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Kuschelbedürftig und süß: Katzengeschwister Francesco, Roberta und Liliana

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 05.06.2023
Kuschelbedürftig und süß: Katzengeschwister Francesco, Roberta und Liliana

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 9: Kuschelbedürftig und süß: Katzengeschwister Francesco, Roberta und Liliana

2 Min.Folge vom 05.06.2023

Die Katzengeschwister Francesco, Roberta und Liliana suchen ihr Für-Immer-Zuhause ab Juni. Sie wurden in einer Scheune gefunden und sind erst zwei Monate alt. Die Babykatzen sind sehr verspielt und kuschelbedürftig. Da die Kleinen noch alles kennenlernen können, gibt es derzeit keine Einschränkungen in der Verträglichkeit mit andern Tieren oder Kindern. Kontakt: Tierschutzinitiative Haßberge e.V., Tierheim Haßberge, tel.: 09529/95 19 45 0

