Habgier: Mord aus Dummheit - Die Entführung der Anneli R.Jetzt kostenlos streamen
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 1: Habgier: Mord aus Dummheit - Die Entführung der Anneli R.
34 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
2015 wird die 17-jährige Anneli-Marie R. in Klippenhausen entführt. Während eines Spaziergangs mit ihrem Hund überwältigten zwei Männer sie und fordern 1,2 Millionen Euro Lösegeld von ihrer Familie. Im Verlauf der Tat ermorden die Täter das Mädchen, verhandeln aber weiter mit dem Vater, der bereits die Polizei informiert hat. Nach viertägiger Suche werden die Täter gefasst und die Leiche des Mädchens gefunden. Der Haupttäter wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick