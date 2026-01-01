Der eifersüchtige Bruder: Wenn aus Liebe Obssesion wirdJetzt ohne Werbung streamen
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 15: Der eifersüchtige Bruder: Wenn aus Liebe Obssesion wird
17 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Hamburg, 2017: Patrick und Tanja verlieben sich – ihre Geschwister sind bereits ein Paar. Doch Patricks Eifersucht vergiftet die Beziehung, es kommt zu Gewalt. Er misshandelt Tanja, greift sie mit dem Messer an. Nach der Trennung eskaliert Patricks Obsession. Er bricht in das Haus ihrer Familie ein. Es kommt zur tödlichen Konfrontation mit ihrem Bruder – Patrick streckt ihn mit Messerstichen nieder. Lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung: Das Urteil für eine Spirale aus Liebe und Gewalt.
