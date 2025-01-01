Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 21
45 Min.Ab 6

Clara und Mateo finden trotz Hindernissen zueinander, während Pedro Rita ein Geständnis macht. Alberto ringt mit beruflichen Herausforderungen und Zweifeln an seiner Verlobung. Raúl de la Riva kämpft um seine Position, und Luisa steht vor einer schwerwiegenden Entscheidung. Die Spannung erreicht ihren Zenit auf einem glamourösen Fest, wo verbotene Gefühle aufeinanderprallen.

