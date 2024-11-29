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Velvet

Eine denkwürdige Nacht

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 24vom 29.11.2024
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Folge 24: Eine denkwürdige Nacht

46 Min.Folge vom 29.11.2024

In einer turbulenten Nacht vor der Hochzeit überschlagen sich die Ereignisse in der "Galerías Velvet". Während Clara und Doña Blanca mit Eifersucht kämpfen, arbeiten die Schneiderinnen fieberhaft an Cristinas neuem Brautkleid.

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