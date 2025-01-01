Zum Inhalt springenBarrierefrei
Velvet

Verlorene Schlachten

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 21
Verlorene Schlachten

Velvet

Folge 21: Verlorene Schlachten

45 Min.Ab 12

Während Alberto mit einem schmerzlichen Verlust konfrontiert wird, steuern Rita und Pedro auf ihre Hochzeit zu. Doch der Weg zum Altar ist mit Hindernissen gepflastert. Ana macht sich mit einem besonderen Geschenk auf den Weg zum Brautpaar, wo unerwartete Herausforderungen warten. Währenddessen brodeln in der "Galerías" alte Rivalitäten und neue Machtkämpfe.

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

