Velvet
Folge 21: Das Leben geht weiter
46 Min.Ab 6
Während alle um Alberto trauern, kommen unerwartete Informationen ans Licht, die alles in Frage stellen. Carlos, ein Pilot und Anas ehemaliger Geliebter, taucht plötzlich auf und scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Gleichzeitig kämpft Ana mit überwältigenden Gefühlen und einer überraschenden Entdeckung, die ihr Leben für immer verändern könnte.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
