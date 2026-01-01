Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 24
Folge 24: Tiefer Fall

46 Min.Ab 12

Die Rivalität zwischen Ana und Cristina erreicht ihren Höhepunkt. Gleichzeitig setzt der neue Manager Marco Cafiero drastische Änderungen durch: Mitarbeiter werden versetzt und Abteilungen umstrukturiert. Lucía muss die Schneiderei verlassen, während Patricia und Enrique um ihren Einfluss bangen.

