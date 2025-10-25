Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alte Freunde

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1vom 25.10.2025
Alte Freunde

Folge 1: Alte Freunde

90 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Niedergestochen in einem Zug: Die Pensionärin und ehrenamtliche Mitarbeiterin eines Frauenhauses, Margaret Kraszewski, wird mitten im Berufsverkehr tot aufgefunden. Ausgerechnet Joes Tochter, die sich gemeinsam mit ihrem Vater im selben Zugabteil befand, muss als Zeugin aussagen. Als ein weiterer Mord geschieht, zählt Vera Stanhope eins und eins zusammen ...

SAT.1 GOLD
