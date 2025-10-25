Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Alte Freunde
90 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Niedergestochen in einem Zug: Die Pensionärin und ehrenamtliche Mitarbeiterin eines Frauenhauses, Margaret Kraszewski, wird mitten im Berufsverkehr tot aufgefunden. Ausgerechnet Joes Tochter, die sich gemeinsam mit ihrem Vater im selben Zugabteil befand, muss als Zeugin aussagen. Als ein weiterer Mord geschieht, zählt Vera Stanhope eins und eins zusammen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
