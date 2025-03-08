Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Familiengeheimnis
89 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Vera Stanhope steht unter enormen Druck, einen komplizierten Fall aufzuklären, bei dem zerrüttete Familienverhältnisse im Vordergrund ihrer Ermittlungen stehen. Der traurige Anlass hierzu ist der Mord an David Kenworthy, dessen Leiche am Strand von Whitley Bay gefunden wird. In welch mysteriöse Familiengeheimnisse war David verstrickt?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
