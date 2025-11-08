Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Tod im Moor

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 08.11.2025
Tod im Moor

Tod im MoorJetzt kostenlos streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 3: Tod im Moor

89 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Zwei Teenager stoßen in der Moorlandschaft von Northumberland zufällig auf die Leiche von Shane Thurgood, einem Autor, der nur sehr wenig Erfolg hatte. In der Nähe des Tatortes: ein ausgebrannter Laster mit sterblichen Überresten eines Tieres ... Vera Stanhope gräbt tiefer in Shanes Vergangenheit und kommt dabei der Wahrheit immer mehr auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen