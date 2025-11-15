Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppeltes Spiel

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4vom 15.11.2025
Folge 4: Doppeltes Spiel

89 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Die Leiche des Geschäftsmannes John Shearwood wird treibend im Wasser gefunden. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass John, der eigentlich auf einer Golfreise in Irland sein sollte, in Wirklichkeit als Informant für die Zollbehörde arbeitete und seine eigene Firma ausspionierte. Nicht einmal seine Ehefrau wusste von diesem Doppelleben. Ob ihm das letztendlich zum Verhängnis wurde?

SAT.1 GOLD
