Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 8: Das letzte Rätsel der Titanic
40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Forscher veröffentlichen eine Theorie, die den Untergang der Titanic neu beleuchtet. Und: Wie klingt das lauteste Geräusch, das je unter Wasser aufgenommen wurde?
