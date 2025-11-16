Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 16.11.2025
Auf den Spuren der Heiligen Schrift ...

Folge 2: Auf den Spuren der Heiligen Schrift ...

45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Rob Nelson und Stefan Burns begeben sich in Israel auf die Suche nach der heiligen Schrift. Ihre Forschungen führen die beiden Wissenschaftler zu einer Ruine aus dem siebten Jahrhundert und lassen die Hoffnungen ansteigen, dass sie möglicherweise auf König Solomons Minen stoßen ...

Kabel Eins Doku

