Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Geheime Tunnel

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 26.12.2025
Folge 3: Geheime Tunnel

44 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Die Zeit der Prohibition hat einige spannende Rätsel hinterlassen. In Detroit begeben sich Rob Nelson und Stefan Burns auf die Spuren berühmter Gangster und deren Tunnelsysteme. Doch auch in Long Island wartet ein Geheimnis auf die beiden Wissenschaftler, denn unter dem Labor von Erfinder Nikola Tesla werden mysteriöse Tunnel vermutet ...

Kabel Eins Doku
