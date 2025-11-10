Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verbrechen nebenan - City Confidential

Mordfall bei den Amischen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 1vom 10.11.2025
Mordfall bei den Amischen

Mordfall bei den AmischenJetzt kostenlos streamen

Verbrechen nebenan - City Confidential

Folge 1: Mordfall bei den Amischen

41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

In Apple Creek, einem abgeschiedenen Dorf der altgläubigen Gemeinschaft der Amischen, wird eine fünffache Mutter erschossen in ihrem Haus gefunden. Die Gemeinde ist zutiefst erschüttert, denn in 250 Jahren ist es erst der zweite Mordfall, den die traditionsbewussten Bewohner in ihren Kreisen verzeichnen. Hinter der frommen Fassade einer Welt ohne moderne Technik treten Misstrauen und düstere Geheimnisse zutage, die das scheinbar heile Gefüge ins Wanken bringen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verbrechen nebenan - City Confidential
SAT.1 GOLD
Verbrechen nebenan - City Confidential

Verbrechen nebenan - City Confidential

Alle 1 Staffeln und Folgen