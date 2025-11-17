Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verbrechen nebenan - City Confidential

Shopping-Horror

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4vom 17.11.2025
Folge 4: Shopping-Horror

41 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Ein beliebtes Einkaufsviertel in Houston, Texas, wird zum Schauplatz des Schreckens, als ein unbekannter Täter sein Unwesen treibt und wahllos Frauen ins Visier nimmt. In der einst idyllischen Stadt bricht Angst aus - bis ein glücklicher Zufall die Polizei auf die Spur eines gnadenlosen Killers bringt, dessen unstillbarer Hass keine Grenzen kennt.

SAT.1 GOLD
