Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 3: Schüsse in Berryville
41 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
In Berryville, Virginia, wird eine Gemeinderätin erschossen, und die kleine Stadt steht unter Schock. Wer unter den Einwohnern ist ein kaltblütiger Täter? Während die Polizei in das Leben des Opfers eintaucht, offenbaren sich alte Konflikte und verborgene Spannungen, denn nicht jeder schien mit den verabschiedeten Gesetze der Getöteten einverstanden gewesen zu sein. Die Ermittler gehen jeder noch so kleinen Spur nach und kommen der Wahrheit immer näher.
